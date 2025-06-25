Трамп: Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Трамп: Путин хочет урегулировать конфликт на Украине

Трамп анонсировал разговор с Путиным

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский лидер анонсировал разговор с президентом России.

Президент России Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил лидер США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге.

Трамп также анонсировал предстоящий разговор с российским президентом, но не уточнил, когда именно переговоры могут состояться.

«Надеюсь, нам удастся это (конфликт между РФ и Украиной. — Прим. ред.) урегулировать. Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) хотел бы уладить этот вопрос, хотел бы выбраться из этой ситуации», — сказал Трамп.

По словам лидера США, Путин предлагал помощь в дипломатическом посредничестве между Ираном и Израилем. Однако Трамп ответил президенту России, что Владимир Владимирович нужен для завершения конфликта на Украине.

Также президент Штатов отметил, что ответственность за предотвращение будущих военных конфликтов должна лежать на Европе. Он добавил, что средства стоит тратить на вооружение, а не на бюрократию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ситуация между Израилем и Ираном разрешена. Заявление об этом сделал Дональд Трамп. 

 

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
78.39
0.10 91.74
1.90
Месяц Водной Козы: китайский гороскоп на июль 2025 года

Последние новости

19:18
Большие стройки: как идет работа по созданию культурных кластеров в регионах
19:03
«Фальшивые дела»: в Армении задержали лидера оппозиционной партии «Священная борьба» Галстаняна
18:47
Жара набирает обороты: как избежать теплового удара
18:31
Ушаков указал на наличие сложных вопросов для переговоров между Россией и США
18:22
«Мамочкино счастье»: Анна Пересильд окончила 9 класс
18:09
Депутата Ярослава Нилова исключили из ЛДПР

Сейчас читают

Украинских женщин заманивают на убой мантрами о «гендерном равенстве»
Переломы и кома: мужчина со всей силы бросил на пол чужого ребенка в Шереметьево
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025