Трамп: ситуация между Израилем и Ираном разрешена

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 29 0

Президент США не ожидает возобновления боевых действий.

Трамп: ситуация между Израилем и Ираном разрешена

Фото: Reuters/Toby Melville

Тема:
Война Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация между Израилем и Ираном разрешена, он «не ожидает возобновления боевых действий». Об этом американский лидер заявил в Гааге после саммита НАТО.

«Удар по Ирану был очень успешным», — сказал президент США.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что страна уже уничтожила ядерную программу Ирана и при необходимости повторит эти действия. Видео с заявлением было опубликовано на его YouTube-канале.

Кроме того, он подчеркнул, что Израиль продолжит борьбу с палестинским радикальным движением ХАМАС и будет стремиться к освобождению всех заложников, удерживаемых боевиками.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». 

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Перемирие между Израилем и Ираном началось 24 июня, об этом заявил президент США. Глава Белого дома призвал обе стороны конфликта соблюдать договоренности. Также Трамп выразил надежду на то, что данное объявление о перемирии будет вечным и положит конец военным действиям на Ближнем Востоке.

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