Много ранений: что известно о самочувствии пострадавшего от льва директора парка «Тайган»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 11 0

Улучшилось самочувствие директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова

В парке «Тайган» сообщили об улучшении самочувствия пострадавшего директора

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Мужчина начал давать письменные распоряжения по работе.

Улучшилось самочувствие директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва. Об этом «Известиям» рассказала пресс-секретарь организации Татьяна Алексагина.

По словам женщины, ранений от когтей животного у директора немного. Однако, несмотря на такой исход, без мастерства врачей, отдельные повреждения могли стать более серьезными.

«Олег Алексеевич, в общем, уже попросил в сообщении, чтобы ему привезли и телефон, и планшет, и, значит, два льняных костюма, и сказал, какую обувь, <…> написал, что чувствует себя гораздо лучше», — поделилась Алексагина в Telegram-канале.

К тому же, как отметила пресс-секретарь, директор «Тайгана» начал отдавать письменные распоряжения по рабочим моментам.

На Зубкова лев напал 2 июня. Тогда мужчина получил множественные ранения. Пострадавшего прооперировали, состояние получилось нормализовать.

По факту нападения животного возбудили уголовное дело по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Директор парка, как делилась Алексагина, привлек внимание льва громким звуком двери. Позже женщина добавляла, что помочь спасти Зубкова смог один из посетителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Эвелина Бледанс переживает из-за трагедии с директором «Тайгана».

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