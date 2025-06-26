Трамп призвал уволить журналистку CNN из-за фейков об ударах по Ирану

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 14 0

До этого сотрудница прессы участвовала в расследовании о деятельности Хантера Байдена.

Трамп призвал уволить журналистку CNN из-за фейков об ударах по Ирану

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости уволить с телеканала CNN журналистку Наташу Бертран, поскольку она сообщила о том, что американские войска якобы не осуществили поставленные цели во время нанесения ударов по Ирану. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Наташу Бертран следует уволить из CNN! Я наблюдал, как она три дня занималась фейковыми новостями. Ей нужно немедленно сделать выговор, а затем выгнать, «как собаку», — обозначил лидер Соединенных Штатов.

По его словам, до этого Бертран уже распространяла недействительную информацию в ходе расследования «Laptop from Hell» о деятельности Хантера — сына экс-президента США Джо Байдена. Трамп подчеркнул, что сейчас сотрудница прессы «выставила в плохом свете» пилотов американской армии, которые в реальности с успехом выполнили поставленную задачу.

«Ей нельзя позволять работать в „Фейковых новостях“ CNN. Именно такие люди, как она, разрушили репутацию некогда великой сети», — заключил глава государства.

Телеканал CNN сообщал 24 июня, что удары США по трем иранским ядерным объектам весомого ущерба главным компонентам ядерной программы страны не нанесли, а только приостановили работу над ней на несколько месяцев, хотя американское правительство и заявляло обратное.

В тот же день Дональд Трамп выступил с обвинениями СМИ в дискредитации ударов по указанным иранским объектам. Президент США говорил, что ставшие целями ядерные объекты Ирана «полностью уничтожены».

Ранее 5-tv.ru писал, что американские СМИ оспаривают успех ударов США по Ирану.

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