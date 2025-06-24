Присосался лет на пять: почему звезды ополчились на нового мужа Ксении Бородиной

Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились. Почему мужа теледивы продолжают критиковать, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Ксения Бородина вышла замуж в третий раз. В какую сумму телеведущей обошелся праздничный наряд? И почему в ЗАГСе не было детей невесты? Из-за чего многие не верят в искренность чувств жениха? В чем Николая Сердюкова обвиняет Дана Борисова? И по какой причине она боится за здоровье Бородиной? А также — новый тренд среди знаменитостей. Зачем звезды шоу-бизнеса играют повторные свадьбы со своими возлюбленными? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Ксения Бородина поделилась кадрами со своего девичника. По данным СМИ, теледива сняла для своих подруг номер в роскошном отеле в центре Петербурга стоимостью более ста тысяч рублей в сутки. Они пили шампанское и снимали веселые ролики. Вот только подписчики звезды не поняли, почему телеведущая так припозднилась с мероприятием, ведь обычно подобные вечеринки проводят до свадьбы. А Ксения Бородина и Николай Сердюков — уже почти две недели как официально муж и жена.

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Телеведущая и блогер расписались во дворце бракосочетания в подмосковной Барвихе. Жених выбрал для церемонии лаконичный черный костюм. А невеста — белоснежный комбинезон люксового турецкого бренда и шляпку-вуаль. По словам экспертов, на элегантный образ девушка потратила крупную сумму.

«Комбинезон, например, Ксении стоил 120 тысяч рублей. Костюм Николая я не знаю, сколько точно стоил, но судя по тому, что он был сшит или приобретен в Италии, то, вероятно, его цена вполне может достигать от 100 до 150 тысяч рублей. Плюс обувь, плюс аксессуары, сумочка, шляпка. Все это, я думаю, вполне может выйти до 400 тысяч точно», — рассказала свадебный организатор Наталья Волкова.

После ЗАГСа молодожены отправились в ресторан, где отметили торжество в узком кругу с родными и близкими. Вот только подписчиков удивило, почему в столь важный день рядом с Ксенией Бородиной не было ее дочерей? Некоторые предположили, что Мария и Теона не одобрили выбор мамы.

«Если бы у меня была свадьба, то моя дочка, я уверена, рядом стояла. Это значит, что там стоит за этим конфликт», — выразила мнение телеведущая Дана Борисова.

«Могу сказать, что, зная Ксюшу, этот союз может продлиться не больше, чем пять лет», — отметил продюсер Сергей Дворцов.

Для Ксении Бородиной этот брак стал третьим. С Николаем Сердюковым они познакомились на съемках реалити-шоу. Отношения развивались стремительно. Уже через полгода после знакомства мужчина сделал возлюбленной предложение. Все случилось во время ночной прогулки по Эрмитажу.

«До этого мы ездили в Рим, и я такая думаю: блин, а может быть, в Риме? Потом мы еще где-то путешествовали. И когда ты абсолютно не готова, просто идешь на экскурсию в Эрмитаж, и тут около часов с павлином. Это очень патриотично, красиво, романтично», — поделилась телеведущая.

«Это было волнительно, это же не каждый день. Мы тут не за хлебом пошли. На самом деле страшно, но в принципе, был уверен в том, что скажут „да“», — заявил Николай Сердюков.

Телеведущая Дана Борисова уверена: Ксения Бородина поторопилась со свадьбой. По ее мнению, Сердюков питает к своей новоиспеченной жене исключительно корыстный интерес.

«По нему же видно, что он альфонс и присосался. Бородина — очень состоятельная женщина. Это автопарк, огромное количество автомобилей, огромное количество недвижимости, квартир, домов, дач. При этом ее супруг — счастливый обладатель машиноместа 11 метров, и больше ничего у него, гроша за душой нет, включая и машины», — высказалась Борисова.

«Если мужчина будет более успешный, то он ее затмит. Она этого не любит. Она властная, она всегда лидером любит быть, она всегда любит, чтобы ее мнение было самым важным. Поэтому она просто мужчин давит своим авторитетом», — подчеркнул светский журналист Феликс Грозданов.

Дана Борисова участвовала вместе с Николаем в реалити-шоу, и у нее остались не самые приятные впечатления.

«Коля вел себя очень невоспитанно, по-хамски и с участниками шоу, и, что особенно печально, со съемочной группой. Это был постоянный мат-перемат, постоянные нервы. В одном эпизоде он ехал на велосипеде и упал. После этого он снял с себя все доспехи, все наколенники, все перчатки и этими всеми предметами стал швыряться в членов съемочной группы», — уточнила телеведущая.

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Борисова боится, что в скором времени мужчина начнет вымещать гнев на своей жене.

«Для него нормально заорать матом, что-то швырнуть в оператора. То же самое было, кстати, и в отношении Бородиной. Он на ней тоже свою агрессию проявляет, но я именно обратила внимание, что Ксения его оправдывала, несколько раз она повторяла эту фразу: „Он просто эмоциональный“», — поделилась телеведущая.

«В реалити ты иногда забываешь про камеры. И там настолько уровень стресса, что ты не только заорешь, ты начнешь швыряться предметами. Ксения — это человек, который, если его обидеть, может ответить так, то есть и Коля, и Вася, и все разлетятся по сторонам. Поэтому просто любит его», — выразила мнение светский журналист Алена Жигалова.

Ксения Бородина не обращает внимания на опасения коллег. На свадьбе теледива выглядела очень счастливой.

«Все клюют Ксюшу, потому что вот, говорят, столько мужей, понимаете? Если не получалось в предыдущих браках найти достойного мужчину, что же, она должна на своей личной жизни крест поставить? Сейчас я вижу ее глаза. Она прям радостная. И я считаю, что мы тоже должны за нее все порадоваться», — подчеркнул светский журналист Денис Сорокин.

Отсутствие дочек на мероприятии Бородина объяснила тем, что девочки просто не смогли пропустить школу. Но сразу после учебы приехали в ресторан. Успели как раз к выносу торта, который, кстати, оказался эксклюзивным и очень дорогим.

«Кондитеры оценили этот торт в сумму примерно 100-150 тысяч рублей», — уточнила свадебный организатор Волкова.

Ксения Бородина уверена, что проживет с Николаем Сердюковым много лет. А если соберется замуж в четвертый раз, то снова за него. Сейчас это новый тренд среди знаменитостей. Повторные свадьбы уже сыграли Валерия с Иосифом Пригожиным и Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым.

«Если бы мы не знали, что это годовщина, мы бы все подумали, что это полноценная свадьба, ребята вновь женятся. Потому что у них была и выездная церемония, и клятвы, которые они друг для друга давали, и свадебный торт в виде огромного гигантского белого дерева», — объяснила Волкова.

Подольская вышла к гостям в тех же платье и фате, которые были на ней 15 лет назад. У арки, украшенной живыми цветами, ее ждал счастливый Пресняков в белоснежном костюме, а за роялем сидел Дмитрий Маликов.

Бородина и Сердюков надеются, что когда-нибудь тоже отметят годовщину. А пока наслаждаются счастливыми моментами жизни молодоженов. На следующий день после росписи они улетели в Турцию. Но блогер предупредил всех любопытных: это просто романтические выходные. Медовый месяц еще впереди. Также как и основное торжество. Пара обещает в скором времени закатить пышный праздник для друзей и родственников.