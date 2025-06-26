В Грузии юных регбистов наказали за проигрыш в соревнованиях
Тренер лично постриг всю команду.
Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
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Как же повезло Магнусу Карлсену, что он играет в такой интеллигентный вид спорта, как шахматы. Вот, например, так сейчас выглядит команда молодых регбистов из Грузии после проигрыша на соревнованиях. Их постриг собственный тренер и заявил, что будет так делать каждый раз, пока они не начнут побеждать.
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