Не президентское это дело: какой совет дал глава Бразилии лидеру США

Лула да Силва перечислил то, на чем его Доанльду Трампу нужно сосредоточить свое внимание.

Президенту США Дональду Трампу посоветовали меньше времени уделять всемирной паутине, а заняться делом. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва порталу G1.

«В этом неспокойном мире, где есть президент страны размером с США, который должен сосредоточиться на своей речи, думать о том, что сказать, должен меньше сидеть в интернете и больше думать о том, каково быть главой государства», — сказал бразильский лидер.

Лула да Силва напомнил, что у главы Соединенных Штатов есть много обязанностей. Ему необходимо переключить свое внимание, например, на свободную торговлю, на международные отношения и мир в целом. Осудил де Сильва и изменения в тарифной политике США.

Известно также, что президент крупнейшей южноамериканской страны не поддерживал Трампа даже на этапе избирательной компании лидера США в 2024 году.

Еще глава Бразилии призвал найти мирные решения конфликта между Израилем и Ираном. При этом отметив, что предпочитает «держаться подальше» от войны.

Ранее 5-rv.ru писал о том, почему Трамп избегал встречи с Зеленским в Нидерландах.