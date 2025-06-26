Не президентское это дело: какой совет дал глава Бразилии лидеру США

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Лула да Силва: Трампу пора заняться делом и перестать сидеть в интернете

Президент Бразилии Силва посоветовал Трампу меньше сидеть в интернете

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Лула да Силва перечислил то, на чем его Доанльду Трампу нужно сосредоточить свое внимание.

Президенту США Дональду Трампу посоветовали меньше времени уделять всемирной паутине, а заняться делом. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва порталу G1.

«В этом неспокойном мире, где есть президент страны размером с США, который должен сосредоточиться на своей речи, думать о том, что сказать, должен меньше сидеть в интернете и больше думать о том, каково быть главой государства», — сказал бразильский лидер.

Лула да Силва напомнил, что у главы Соединенных Штатов есть много обязанностей. Ему необходимо переключить свое внимание, например, на свободную торговлю, на международные отношения и мир в целом. Осудил де Сильва и изменения в тарифной политике США.

Известно также, что президент крупнейшей южноамериканской страны не поддерживал Трампа даже на этапе избирательной компании лидера США в 2024 году.

Еще глава Бразилии призвал найти мирные решения конфликта между Израилем и Ираном. При этом отметив, что предпочитает «держаться подальше» от войны.

Ранее 5-rv.ru писал о том, почему Трамп избегал встречи с Зеленским в Нидерландах.

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