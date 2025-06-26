Грязный бинт и усталость: Киркоров вышел в свет с недолеченным ожогом

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 60 0

Киркоров ходит по вечеринкам с больной рукой

Киркоров с травмой и грязным бинтом — артист снова в центре внимания

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артист продолжает появляться на светских мероприятиях, несмотря на ухудшение состояния.

Филипп Киркоров вновь оказался в центре внимания. На этот раз — из-за своей травмы, которую он, похоже, игнорирует.

Как пишет 7Дней.ru, на прошлой неделе артист прилетел в Узбекистан, чтобы выступить на свадьбе местных миллиардеров. Несмотря на боль и общее недомогание, он все же вышел на сцену и исполнил свои хиты.

Кроме того, певец снялся в рекламной кампании одного из бутиков. Во время съемки Киркоров позировал в рубашке с коротким рукавом, чем невольно продемонстрировал последствия недавнего ожога.

Камера зафиксировала повязку на его руке. Бинт выглядел неопрятно и явно нуждался в замене. Напомним, что артист получил серьезную травму во время апрельского концерта. Тогда загорелось пиротехническое оборудование, огонь перекинулся на Киркорова. У певца остался ожог, который до сих пор не зажил.

По сообщениям СМИ, в последние недели состояние Филиппа только ухудшилось. Якобы речь даже заходила об угрозе ампутации из-за некроза тканей. Однако сам Киркоров не спешит с лечением и продолжает вести привычный образ жизни.

За последние дни его видели на концерте Димы Билана и на юбилее Анны Asti, где он не только присутствовал, но и активно общался с гостями. Хотя сам артист уверяет, что чувствует себя нормально, окружающие замечают, что он выглядит ослабленным. Почему Киркоров отказывается пройти полноценное лечение — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неожиданном откровенном поведении Бузовой и Киркорова по отношению друг к другу.

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