ФСБ в Новороссийске задержали пособницу украинских спецслужб

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Жительница приморского города работала на гражданском судне и собирала данные о дислокации кораблей Черноморского флота, а также размещении сил ПВО.

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