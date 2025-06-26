ФСБ в Новороссийске задержали пособницу украинских спецслужб
ФСБ в Новороссийске задержали пособницу украинских спецслужб
Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ
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Возбуждено дело по статье о госизмене.
Сообщницу украинских спецслужб задержали в порту Новороссийска.
Жительница приморского города работала на гражданском судне и собирала данные о дислокации кораблей Черноморского флота, а также размещении сил ПВО.
Дело возбуждено по статье о госизмене.
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