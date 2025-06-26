Кухня преткновения: как избежать конфликтов живущей с родителями молодой семье

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Дизайнер Кузнецова: хорошо обустроенная кухня поможет парам избежать конфликтов

Молодым парам дали советы для избежания конфликтов

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам эксперта, грамотная организация пространства убережет взаимоотношения в семье от негативного напряжения.

Если молодая семья живет с родителями, то надо обустроить кухню так, чтобы избежать конфликтов. В случае непродуманной организации пространства две хозяйки могут мешать друг другу, а это приведет к проблемам и напряжению во взаимоотношениях. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала дизайнер интерьера, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Эксперт обратила внимание, что в планировке кухни нужно учитывать особенности каждого, кто будет что-то на ней делать. Такие характеристики включают телосложение и рост, график работы, привычки в быту и ритм жизнедеятельности. Дизайнер уточнила, что всем проживающим должно быть комфортно находиться в этой комнате.

Помимо этого, Кузнецова порекомендовала обустроить личное пространство для каждой семьи так, чтобы и родители, и молодая пара имели место для своих вещей, продуктов, посуды и другого.

«Обладатели же более просторных пространств могут задействовать для хранения и интегрированные в барную стойку ящики и полки», — поделилась Кузнецова.

По словам дизайнера, если метраж кухни небольшой, то стоит использовать все свободные сантиметры пространства. Например, заказать гарнитур по индивидуальным размерам с большим количеством ящиков и полок. Также подоконник можно задействовать как еще одну рабочую поверхность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему бытовая техника может устроить пожар.

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.20
-0.19 91.06
-0.68
Небесный знак денежного апокалипсиса: финансовый гороскоп на июль 2025

Последние новости

17:03
«Практика перезагрузки»: шаманка из Ленобласти объяснила суть обряда с закапыванием людей
16:55
Нужно больше: многодетным семьям не хватает групп продленки в школах
16:47
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными
16:43
«Подонки»: актер Пашутин высказался о домогавшихся до москвичек последователях Лесли
16:30
Кухня преткновения: как избежать конфликтов живущей с родителями молодой семье
16:18
Град, ливень и летающие деревья: Париж накрыл шторм

Сейчас читают

Прогноз врачей: подробности о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Торт с розами и Лабубу: как прошел день рождения дочери Валерии
Эрдоган: Турция готова противостоять Израилю в случае необходимости
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025