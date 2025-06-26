Захарова: Стамбул остается площадкой переговоров России и Украины

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 18 0

Дипломат также поблагодарила Турцию за гостеприимство и неизменное содействие урегулированию конфликта.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Стамбул по-прежнему остается местом проведения прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Мы исходим из того, что площадкой остается Стамбул», — подчеркнула Захарова.

Она также поблагодарила Турцию за гостеприимство и неизменное содействие переговорному процессу.

По словам дипломата, сроки следующего раунда переговоров определят главы делегаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент Россия и Украина не обмениваются мнениями по поводу проектов меморандумов. Сейчас идут к завершению договоренности гуманитарного характера, заключенные на втором этапе переговоров в Стамбуле.

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