«Девочка на шаре»: Катя IOWA о значении своего наряда на Дне защиты детей

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Катя IOWA поделилась дизайнерской концепцией вызвавшего резонанс костюма

Катя IOWA о скандале из-за наряда на Дне защиты детей

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оказалось, что артистка ссылалась на эпоху Ренессанса.

Вокалистка группы IOWA, белорусская певица Екатерина Иванчикова, объяснила, почему вышла в необычном образе во время выступления в честь Дня защиты детей в Великом Новгороде. Об этом она рассказала в беседе с журналисткой Сашей Сулим на ее YouTube-канале.

По словам артистки, этот наряд — всего лишь отсылка к эпохе Ренессанса. К тому же певица отметила, что некоторым ее поклонникам удалось сразу считать дизайнерский замысел.

«Есть такая картина Екатерины II. У нее кринолин идет точно такой формы, как у меня. Но фишка в том, что у нее была еще сверху ткань, которая ниспадала к ногам. У меня такой не было. Мы нашли концепцию, что это некий каркас, который будет надеваться на уже закрытую одежду», — поделилась звезда.

Фото: Telegram/Официальный Telegram-канал IOWA/iowa_band

В основу костюма, как отметила артистка, легла эстетика цирка, поэтому в образе присутствовали округлые формы.

«Девочка на шаре жонглирует большими воздушными шарами», — подчеркнула IOWA свое видение.

При этом зрителям наряд знаменитости пришелся по душе и они оставили много положительных отзывов, о чем рассказала певица.

Неуместную ассоциацию придумал один из пользователей сети, слова которого подхватили другие люди. Облегающий комбинезон звезды они сравнили с мужскими гениталиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Кати IOWA знает ее песни наизусть.

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.21
0.01 91.66
0.60
Небесный знак денежного апокалипсиса: финансовый гороскоп на июль 2025

Последние новости

2:40
В декларации НАТО впервые с 1990-х не упомянули о расширении альянса
2:19
Киностудия Disney сообщила о работе над созданием фильма «Лило и Стич 2»
1:56
«Девочка на шаре»: Катя IOWA о значении своего наряда на Дне защиты детей
1:36
Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии
1:16
«Словами не передать»: российский военный об условиях содержания в плену ВСУ
0:56
Фицо наложил вето на новый пакет санкций Евросоюза против России

Сейчас читают

«Неверный у вас коуч»: лидер «Бахыт-Компот» обратился к ученикам Алекса Лесли
«Подонки»: актер Пашутин высказался о домогавшихся до москвичек последователях Лесли
В Кемерове большегруз протаранил более двух десятков машин
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025