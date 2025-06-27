Необходимо проводить двойную обработку, вторая из которых должна состояться спустя семь или десять дней.

Главный вредитель овощных саженцев — колорадский жук — на своем пути не щадит никого. О том, как побороть опасное для огорода насекомое, в беседе с URA.RU рассказал кандидат биологических наук Сергей Смирнов.

Главная опасность колорадского жука

Колорадский жук атакует пасленовые культуры, в число которых входят томаты, перцы, баклажаны и, конечно, картофель. Насекомое буквально пожирает растения изнутри, после чего шансов на урожай не остается.

«Важно понимать, что бороться с жуком можно, но делать это нужно с умом — комбинируя разные подходы», — отметил эксперт.

Перемещается в полете жук с отличной скоростью, а также может преодолевать большие расстояния. У него развиты рецепторы обоняния, благодаря которым получается распознать запах названных растений издалека.

В организме вредителя содержится яд из листьев указанных культур, поэтому его не могут есть птицы и большинство других насекомых. В результате жук бесконтрольно плодится.

Порядок действий при распознании колорадского жука

Важно с особой периодичностью проверять листья растений, в частности обратную их сторону, поскольку там располагаются в большинстве своем яйцекладки.

«Листья с яйцами лучше сразу срывать и уничтожать. Взрослых жуков раздавить непросто — у них крепкий панцирь, и собирать их вручную не так просто, как кажется», — подчеркнул Смирнов.

Вручную собирать вредителей можно, если их очаг незначительного размера, и этот вариант наиболее экологичный. Однако при возрастании числа жуков необходимо подключить химию.

«Препараты, рекомендованные для личных подсобных хозяйств (ЛПХ), в целом достаточно безопасные. Их делают с учетом того, что применять их будут не профессиональные агрономы, а обычные садоводы. То есть даже при случайном превышении дозы вреда не будет — они безопасны и для людей, и для домашних животных», — пояснил эксперт.

Использовать средства надо со знанием дела.

«Важно чередовать препараты не по названию, а по классу действующего вещества. Пиретроиды, неоникотиноиды, фосфорорганические соединения можно комбинировать, добавляя биологические средства в чередование. Главное — не давать жукам привыкнуть», — добавил ученый.

При этом биологические препараты дают большой эффект лишь на стадии формирования личинок.

Проводить обработку собеседник посоветовал как минимум дважды за семь или десять суток, чтобы новые жуки не вылупились из уцелевших яиц.

В борьбе работают и следующие методы:

предпосевная обработка клубней такими препаратами, как «Престиж» и «Престижитатор», являющимися системными инсекто-фунгицидами с неоникотиноидами;

опрыскивание растений во время вегетации инсектицидами с разным действием;

внесение пестицидов в почву при посадке — в борозды, в особенности на зараженных участках.

Хорошие народные средства

В схватке с неумолимым врагом в ход идут зола, горчица, керосин и даже бензин, но такие методы бесполезны и вредны.

«Зола может обжечь листья. Горчица действует только на отдельных гусениц. А керосин и бензин — вообще токсичны и для растений, и для почвы, и для человека», — заявил специалист.

Лучше высадить на грядках растения с резким запахом. Среди них базилик, мята, бархатцы и календула.

«Они не отпугивают жуков напрямую, а маскируют запах ботвы пасленовых, что помогает, если жуки только мигрируют с соседнего участка. Но если вредители уже обосновались, рассчитывать, что бархатцы их прогонят — не стоит», — порекомендовал ученый.

Действующим лайфхаком может стать так называемый «приманочный» томат «Личи», любовь к которому питают жуки. Высадить его можно рядом с основными грядками, что подарит шанс для спасения основного урожая.

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