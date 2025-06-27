Венгрия же выступила против переговоров по членству Украины в ЕС.

Словакия заблокировала принятие очередного, 18-го пакета санкций Евросоюза против России. На саммите ЕС премьер Роберт Фицо подчеркнул: ограничения не просто неэффективны, они еще и серьезно подрывают экономику европейских стран.

«Сколько таких пакетов нужно, чтобы понять, что они не работают? Я думаю, одного-двух достаточно. А у нас уже 18! И никакого эффекта! Когда-нибудь дойдет и до 74-го пакета, а Россия будет продолжать», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

И это не единственный провал саммита. Не приняли заявление о переговорах по членству Украины в ЕС — на него наложила вето Венгрия. Не было единства и по вопросу увеличения военных поставок Киеву — Будапешт просто не стал подписывать этот документ. А само заявление не содержит вообще ничего существенного, кроме пустых обещаний и призыва отправить режиму Зеленского новые партии оружия.

Единственное, о чем смогли договориться — это о продлении действующих антироссийских санкций на полгода. А вместе с тем поручили Еврокомиссии разработать план по расходам на ускоренную милитаризацию.