Грибная карта Подмосковья: где искать свежие лесные деликатесы

Актуальны сейчас подосиновики.

Ухудшение погодных условий повлияло на активное прорастание сетчатого, елового и соснового боровиков. О том, где сейчас большее сосредоточение грибов в Московской области, в беседе с Life.ru рассказал профессиональный грибник Дмитрий Тихомиров.

По его словам, самый ранний белый сетчатый гриб распространяется по березовым или дубовым опушкам.

«Искать в центре леса сейчас бесполезно — там грибов нет. Однако и на опушках сейчас трудно найти чистые грибы: все они червивые из-за активности грибных комариков, которые очень соскучились по грибам», — подчеркнул эксперт.

При этом специалист дал совет отправиться за лисичками, редко бывающими червивыми. Найти их можно в березняках или ельниках в Подмосковье. Актуальны и подосиновики, которых сейчас довольно много, в особенности желто-бурых. Название не обозначает место роста грибов — эти подосиновики стоит искать под березами.

«Общая закономерность такова: все лесные грибы связаны с определенными деревьями. Белые грибы растут под елками и дубами, лисички — в березняках и ельниках, а подосиновики — под березами. Поэтому выбор места зависит от вида гриба», — пояснил собеседник.

Сейчас высокие шансы собрать свежие и ароматные лисички, шампиньоны и подосиновики.

Проходит волна грибов традиционно в Подмосковье на востоке области в Орехово-Зуево и движется на запад. Находят москвичи и еловые белые грибы, которые менее червивые. Их поиск нужно проводить в ельниках.

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