Посол США в России Линн Трейси покидает Москву

Дипломат работала в России больше двух лет.

Посол США в России Линн Трейси завершает работу и покидает Москву. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По словам представителей ведомства, дипломат гордится тем, что представляла свою страну (Амеику. — Прим.ред.) в Москве в такое непростое время.

«Уезжая из России, я знаю, что мои коллеги в посольстве продолжат работу по улучшению наших отношений и поддержанию связей с российским народом», — цитирует слова Трейси в Telegram-канале дипмиссии.

Посольство выразило благодарность Линн Трейси за ее службу. Кроме того, там добавили, что посол посвятила свою карьеру укреплению взаимопониманию двух стран, основанную на свободе, чести и приверженности к истине. Отличительная черта Трейси, по словам представителей дипмиссии, — открытость и убежденность в том, что даже в трудные времена осмысленный диалог важен.

Линн Трейси начала свою работу в Москве в качестве посла США в РФ в 2023 году. Тогда, к слову, этот пост впервые в истории заняла женщина.

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