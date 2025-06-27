Посол США в России Линн Трейси покидает Москву

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 43 0

Посол США в России Линн Трейси завершила свою работу в Москве

Посол США в России Линн Трейси покидает Москву

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дипломат работала в России больше двух лет.

Посол США в России Линн Трейси завершает работу и покидает Москву. Об этом сообщили в диппредставительстве.

По словам представителей ведомства, дипломат гордится тем, что представляла свою страну (Амеику. — Прим.ред.) в Москве в такое непростое время.

«Уезжая из России, я знаю, что мои коллеги в посольстве продолжат работу по улучшению наших отношений и поддержанию связей с российским народом», — цитирует слова Трейси в Telegram-канале дипмиссии.

Посольство выразило благодарность Линн Трейси за ее службу. Кроме того, там добавили, что посол посвятила свою карьеру укреплению взаимопониманию двух стран, основанную на свободе, чести и приверженности к истине. Отличительная черта Трейси, по словам представителей дипмиссии, — открытость и убежденность в том, что даже в трудные времена осмысленный диалог важен.

Линн Трейси начала свою работу в Москве в качестве посла США в РФ в 2023 году. Тогда, к слову, этот пост впервые в истории заняла женщина.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Ирана Арагчи подвел итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным.

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.21
0.01 91.66
0.60
Венера в Близнецах принесет приключения: любовный гороскоп на июль 2025

Последние новости

11:30
Звезда «Полицейского с Рублевки» Попов частично ослеп из-за тяжелой болезни
11:25
Тест: Хорошо ли вы знаете праздник «Алые паруса»?
11:13
«Вы не меняете свой образ»: какие комплименты Клара Новикова получает от мужчин
11:00
ФСБ задержала жителя Крыма за помощь СБУ
10:51
Полиция Армении разыскивает архиепископа
10:43
Можно, если осторожно: польза и вред ледяного душа по утрам

Сейчас читают

«Словами не передать»: российский военный об условиях содержания в плену ВСУ
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 июня по 6 июля
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025