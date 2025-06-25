Глава МИД Ирана Арагчи подвел итоги встречи с Путиным: «Была замечательной»

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 29 0

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал замечательной встречу с Путиным

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал замечательной встречу с Путиным

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Политик подчеркнул устойчивую позицию России касательно нападений со стороны США и Израиля.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал замечательной встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил журналистам газеты Al Araby Al Jadeed.

«Встреча с господином Путиным была замечательной. Россия заняла твердую позицию в отношении атак США и Израиля», — сказал он.

Во время обсуждения Путин охарактеризовал авиаудары по Ирану как беспричинную агрессию, которая не может быть оправдана никакими обстоятельствами. Кроме того, он подчеркнул, что Россия активно стремится поддержать иранский народ в это тяжелое время.

Аракчи в свою очередь акцентировал внимание на том, что действия израильских и американских властей против Ирана представляют собой явное нарушение международных норм. Он добавил, что Тегеран имеет полное право защищать свою независимость и суверенитет.

По завершении переговоров министр иностранных дел Ирана выразил удовлетворение от того, как прошло общение с Владимиром Путиным, отметив его продуктивность и конструктивный подход. Он сообщил, что стороны подробно обсудили текущую ситуацию и наметили планы для будущего взаимодействия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Иран и Израиль согласились на прекращение огня.

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