Блогеры устроили пробуксовку с едким дымом в центре Петербурга

Хулиганская выходка закончилась в полиции.

Любителям эффектных кадров из Петербурга грозит тюремный срок. Два блогера ради лайков устроили шоу с пробуксовкой прямо в центре города.

Водитель дорогой иномарки нарочно делал так, чтобы из-под колес на всю улицу шел едкий дым. А его приятель снимал хулиганскую выходку на видео. Ролик опубликовали в сети.

В полиции молодые таланты оценили по-своему. Правоохранители посчитали подобные действия угрожающими безопасности.