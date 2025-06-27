Блогеры устроили пробуксовку с едким дымом в центре Петербурга
Блогеры ради контента заволокли улицу едким дымом в центре Петербурга
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Хулиганская выходка закончилась в полиции.
Любителям эффектных кадров из Петербурга грозит тюремный срок. Два блогера ради лайков устроили шоу с пробуксовкой прямо в центре города.
Водитель дорогой иномарки нарочно делал так, чтобы из-под колес на всю улицу шел едкий дым. А его приятель снимал хулиганскую выходку на видео. Ролик опубликовали в сети.
В полиции молодые таланты оценили по-своему. Правоохранители посчитали подобные действия угрожающими безопасности.
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