«Я русский»: футболист Владимир Быстров внесен в базу «Миротворец»

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 32 0

Экс-футболист сборной РФ Владимир Быстров внесен в базу «Миротворец»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спортсмена обвинили в покушении на суверенитет Украины.

Бывший участник сборной России по футболу Владимир Быстров внесен в украинскую базу «Миротворец». О своем отношении к этой новости 5-tv.ru рассказал сам спортсмен.

«Во-первых, я не политик, а во-вторых, я русский и всегда буду поддерживать нашу страну. Так что мне вообще абсолютно все равно», — заявил Быстров.

Среди указанных причин внесения футболиста в данную базу есть: «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Сайт «Миротворец» публикует имена людей, которые якобы угрожают национальной безопасности Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Ани Лорак, родившаяся на Украине, в Черновицкой области, была внесена в данную базу. На сайте указано, что артистка —«лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО».

Кроме того, против Лорак Киев ввел санкции из-за того, что она продолжает выступать на территории России и исполнять песни на русском языке.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
78.21
0.01 91.66
0.60
Венера в Близнецах принесет приключения: любовный гороскоп на июль 2025

Последние новости

16:20
Сборная РФ выиграла три «золота» на кибер-олимпиаде в Сингапуре
16:12
Умер подаривший миру термин «стокгольмский синдром» Кларк Улофссон
16:02
Последствия пикапа: задержали домогавшегося девушек в Москве ученика Лесли
15:50
Архиепископ Микаэл Аджапахян добровольно явится в СК Армении
15:50
Быстро нашел замену Кэти Перри: Орландо Блума заметили с другой после разрыва
15:38
Глав администраций Колпинского района обвинили в коррупции

Сейчас читают

«Словами не передать»: российский военный об условиях содержания в плену ВСУ
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 июня по 6 июля
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025