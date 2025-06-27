«Я русский»: футболист Владимир Быстров внесен в базу «Миротворец»

Спортсмена обвинили в покушении на суверенитет Украины.

Бывший участник сборной России по футболу Владимир Быстров внесен в украинскую базу «Миротворец». О своем отношении к этой новости 5-tv.ru рассказал сам спортсмен.

«Во-первых, я не политик, а во-вторых, я русский и всегда буду поддерживать нашу страну. Так что мне вообще абсолютно все равно», — заявил Быстров.

Среди указанных причин внесения футболиста в данную базу есть: «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Сайт «Миротворец» публикует имена людей, которые якобы угрожают национальной безопасности Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Ани Лорак, родившаяся на Украине, в Черновицкой области, была внесена в данную базу. На сайте указано, что артистка —«лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО».

Кроме того, против Лорак Киев ввел санкции из-за того, что она продолжает выступать на территории России и исполнять песни на русском языке.