Европарламент отклонил петицию об открытии границы Финляндии и РФ

Обращение составили русскоязычные жители страны.

В Европарламенте (ЕП) отклонили петицию от русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы страны с Россией. Об этом сообщило издание Yle, ссылаясь на главу отдела коммуникаций ЕП Алессио Инкорвайя.

«Европейский парламент закрыл рассмотрение петиции об открытии границы с РФ, за которой стоит гражданин Финляндии и общественная организация «Александровское общество», — говорится в публикации.

По документам, которые приводит издание, причиной такого решения ЕП указывает «гибридные угрозы со стороны РФ», в связи с которыми Финляндия вправе закрыть пункты внешней границы.

Инициаторы петиции указывали, что решение финского правительства нарушает законы Европейского союза. Среди поводов для обращения они отметили ухудшение отношений с родственниками из России, прекращение почтового сообщения и негативное влияние на экономику восточной части стран.

Финляндия с ноября 2023 года принялась в несколько этапов закрывать все сухопутные пункты на границе с Россией. В декабре того же года было решено открыть два погранпункта, но вскоре их тоже прикрыли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Европейский суд по правам человека потребовал от властей Финляндии объяснить закрытие границы с Россией.