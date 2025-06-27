Юмориста Трикоза* и рэпера Наума Блика* внесли в список иноагентов

Помимо артистов, в реестр попали еще четыре человека.

В Министерстве юстиций Российской Федерации внесли еще шесть человек в реестр иностранных агентов. В списке в том числе значатся комика Евгений Трикоза* и рэпер Наум Блик* (настоящее имя — Дмитрий Иордатий). Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.

«27 июня 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е. А. Егорченко, И. М. Звягин, Т. В. Иманова, Д. Н. Иордатий, А. А. Клыга, а также Е. С. Трикоз», — говорится в публикации.

Помимо артистов, в реестр попали психолог Иван Звягин*, активистка Тамилла Иманова*, юрист Артем Клыга* и блогер Евгений Егорченко*.

В документе сказано о том, что данные люди распространяли дезинформацию о решениях органов власти России, высказывались против специальной военной операции на Украине, участвовали в распространении материалов других иностранных агентов, дискредитировали образ российской армии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев* включен в реестр иноагентов.

* признаны Минюстом России иностранными агентами