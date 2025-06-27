Минфин США разрешил российским банкам проводить сделки по атомной энергетике

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

Лицензия продлена на полгода.

Минфин США продлил разрешение для российских банков для сделок по атомной энерге

Фото: Valerie Plesch/dpa/picture-alliance/ТАСС

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Ряду банков России, которые попали под санкции, в Министерстве финансов США продлили срок действия генеральной лицензии. По ней финансовые учреждения могут осуществлять операции по сделкам в сфере гражданской атомной энергетики. Соответствующую генлицензию опубликовало подразделение ведомства, отвечающее за правоприменение в области санкций.

По данным документа, связанные с ядерными проектами денежные операции можно будет проводить до 19 декабря 2025 года. В числе перечисленных банков есть Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ банк, Альфа-банк, Сбербанк и другие финансовые организации.

В ведомстве уточнили, что разрешение распространяется только на инициативы в гражданском направлении атомной энергетики. Представители Минфин добавили, что документ не снимает других санкционных ограничений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода. Решение было принято на саммите ЕС. Причиной была названа ситуация вокруг конфликта на Украине. Ограничения распространяются от сферы энергетики до сферы финансов.

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