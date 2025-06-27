Reuters: Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 24 0

Решение было принято в рамках саммита, проходящего на этой неделе в Брюсселе.

Reuters: Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода

Фото: © РИА Новости/Михаил Голенков

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Лидеры стран Европейского союза приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Санкционные меры будут действовать как минимум до конца текущего года. По информации агентства, решение было принято в рамках саммита ЕС, проходящего на этой неделе в Брюсселе. Основанием для продления стало отсутствие изменений в ситуации вокруг конфликта на Украине.

«Лидеры ЕС договорились в четверг продлить санкции, введенные против России, еще на шесть месяцев», — говорится в публикации.

Действующие ограничения охватывают широкий спектр сфер — от энергетики и финансов до промышленности.

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на новый пакет санкций Евросоюза против России. Он с скептицизмом оценил идею о принятии 18-го пакета антироссийских санкций. При этом политик указывал, что 17 пакетов до этого так и не произвели никакого эффекта.

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