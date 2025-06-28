«Наслаждайтесь моментом»: артисты обратились к российским выпускникам

Будущим студентам пожелали выбирать профессиональное направление, исходя из собственных желаний.

На «Московском выпускном 2025» звезды обратились со своими пожеланиями к молодым людям, которые окончили школу.

Напутственную речь подготовила певица Люся Чеботина. Она поделилась опытом в отношении выбора профессии.

«Самое главное в их жизни сейчас — это поступить в вуз, куда они хотят. Потому что я прекрасно знаю случаи, когда ребята хотят поступить в одно учебное учреждение, но их, к сожалению, туда не берут. Вынуждено они идут в другое место не по специальности, которую они хотели бы выбрать по жизни», — сказала она.

При этом звезда пояснила, что переживать не нужно, ведь всегда можно изменить свое направление в жизни.

«Но я считаю, что даже если они не поступят, куда хотят, не надо расстраиваться. Если что, можно перевестись», — отметила знаменитость.

Солистка группы «Artik & Asti» Севиль Велиева, известная под псевдонимом Seville, напомнила о том, как важно не торопить события и с удовольствием проводить время.

«Каждое время прекрасно. Если мне сейчас предложат вернуться назад, я не соглашусь. Потому что каждый день прекрасен. Я хочу, чтобы люди ценили и никуда не спешили, например, поскорее окончить университет или школу. Чтобы жили и наслаждались моментом», — пояснила исполнительница.

Поделился теплыми воспоминаниями школьных лет рэпер Джиган. Он заявил, что его прощание со школой несколько отличалось от современного, однако ему понравилось.

«У меня был шикарный выпускной. Он был не такой мощный, но тоже не слабо. Он был на яхте», — с улыбкой сказал музыкант.

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