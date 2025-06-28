Пострадавший в Шереметьево мальчик начал открывать глаза

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 130 0

Врачи постепенно уменьшают седацию.

Пострадавший в Шереметьево мальчик начал открывать глаза

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пострадавший в Шереметьево двухлетний ребенок, которого мужчина бросил на пол в аэропорту Шереметьево, проявил двигательную активность. Об изменениях в состоянии пациента рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

В настоящий момент мальчик самостоятельно пока не дышит, но к его пробуждению уже начали подготовку врачи. Также уточнялось, что у пострадавшего диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма.

«Седацию уменьшают понемногу, у него проявляется двигательная активность, он приоткрывает глазки», — отметила Мишонова.

К тому же она уточнила, что прогнозы лечащих докторов по-прежнему остаются позитивными. За восстановлением ребенка следят неврологи, хирурги и реаниматологи современного центра имени Л. М. Рошаля.

На пол в аэропорту Шереметьево ребенка 24 июня бросил Владимир Витиков. У мальчика выявили перелом позвоночника и свода черепа. Злоумышленник, как отмечали следователи, был в состоянии наркотического опьянения.

Ранее 5-tv.ru писал, что бросившего на пол ребенка в Шереметьево мужчину арестовали. Известно, что до инцидента он состоял на учете у психолога.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
78.47
0.26 92.28
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:53
Звезда шоу «Голос» Акмаль сделал возлюбленной предложение в Италии
7:36
«Каждый день делаем выбор»: Антон Шагин о мотивации своего героя в спектакле
7:17
Честность или красивая обертка? Основные тренды продвижения контента в 2025 году
7:00
Не характер плохой, а булочки вкусные: как еда влияет на эмоции человека
6:38
Пострадавший в Шереметьево мальчик начал открывать глаза
6:18
Во Владивостоке пресечена работа нелегального казино

Сейчас читают

В Москве на ВДНХ перед выпускниками выступили звезды
Выступление Путина по итогам саммита ЕАЭС: главное
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
«Почему я не умерла?» — как 22-летняя Лиза нашла в себе жить после страшного ДТП

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025