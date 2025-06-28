Пострадавший в Шереметьево мальчик начал открывать глаза

Пострадавший в Шереметьево двухлетний ребенок, которого мужчина бросил на пол в аэропорту Шереметьево, проявил двигательную активность. Об изменениях в состоянии пациента рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

В настоящий момент мальчик самостоятельно пока не дышит, но к его пробуждению уже начали подготовку врачи. Также уточнялось, что у пострадавшего диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма.

«Седацию уменьшают понемногу, у него проявляется двигательная активность, он приоткрывает глазки», — отметила Мишонова.

К тому же она уточнила, что прогнозы лечащих докторов по-прежнему остаются позитивными. За восстановлением ребенка следят неврологи, хирурги и реаниматологи современного центра имени Л. М. Рошаля.

На пол в аэропорту Шереметьево ребенка 24 июня бросил Владимир Витиков. У мальчика выявили перелом позвоночника и свода черепа. Злоумышленник, как отмечали следователи, был в состоянии наркотического опьянения.

Ранее 5-tv.ru писал, что бросившего на пол ребенка в Шереметьево мужчину арестовали. Известно, что до инцидента он состоял на учете у психолога.