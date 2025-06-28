Саперы разминируют освобожденные территории ДНР. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 29 0

Саперы разминируют освобожденные территории ДНР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Специалисты проводят обследование местности с использованием металлоискателей и щупов.

Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Восток» разминируют освобожденные территории Донецкой Народной Республики от боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как это происходит — смотрите в видео в материале 5-tv.ru.

Специалисты проводят обследование местности с использованием металлоискателей и щупов для поиска взрывоопасных предметов. В случае обнаружения неразорвавшихся боеприпасов, саперы осуществляют их подрыв на месте с помощью накладного заряда. После взрыва место тщательно осматривается — только убедившись в полной нейтрализации угрозы, военные переходят к следующей точке.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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