К сентябрю ключевая ставка может быть снижена до 18%

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

Глава РСПП Шохин: к концу года ключевая ставка снизится до 15-13%

Ключевая ставка к сентябрю может быть снижена до 18 процентов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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К концу года ключевая ставка, возможно, еще снизится на 3-5%.

К концу 2025-го ключевая ставка может достигнуть максимально низких значений — 15-13% годовых. Об этом ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, уже через пару месяцев, в сентябре, нынешние показатели — 20% годовых — уменьшатся на два процентных пункта. Этому будет способствовать, по мнению эксперта, благоприятная ситуация, которая продолжает складываться в экономике.

«Простор (снижения ключевой ставки), безусловно, есть: цифры по инфляции этому способствуют, результаты охлаждения экономики в ряде отраслей. Даже наблюдаются признаки не охлаждения, а переохлаждения», — цитирует информационное агентство Александра Шохина.

Напомним, 6 июня 2025-го Центральный Банк Российской Федерации понизил ключевую ставку с 21% до 20%. До этого показатели не менялись на протяжении полугода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что риски инфляции сохраняются из-за дальнейшего снижения ключевой ставки. При этом Центробанк России не выразил готовности к резкому смягчению денежно-кредитной политики.

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