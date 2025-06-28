К сентябрю ключевая ставка может быть снижена до 18%

К концу года ключевая ставка, возможно, еще снизится на 3-5%.

К концу 2025-го ключевая ставка может достигнуть максимально низких значений — 15-13% годовых. Об этом ТАСС заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, уже через пару месяцев, в сентябре, нынешние показатели — 20% годовых — уменьшатся на два процентных пункта. Этому будет способствовать, по мнению эксперта, благоприятная ситуация, которая продолжает складываться в экономике.

«Простор (снижения ключевой ставки), безусловно, есть: цифры по инфляции этому способствуют, результаты охлаждения экономики в ряде отраслей. Даже наблюдаются признаки не охлаждения, а переохлаждения», — цитирует информационное агентство Александра Шохина.

Напомним, 6 июня 2025-го Центральный Банк Российской Федерации понизил ключевую ставку с 21% до 20%. До этого показатели не менялись на протяжении полугода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что риски инфляции сохраняются из-за дальнейшего снижения ключевой ставки. При этом Центробанк России не выразил готовности к резкому смягчению денежно-кредитной политики.