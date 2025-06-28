«Я бы еще долго воздерживался от этого»: почему Мерц не планирует звонить Путину

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 41 0

Фридрих Мерц заявил о нежелании говорить по телефону с Владимиром Путиным

Мерц: не собираюсь звонить Путину

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

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Канцлеру ФРГ напомнили, что его предшественник Олаф Шольц «время от времени» разговаривал с российским лидером по телефону.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не собирается пока звонить президенту России Владимиру Путину, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Свое нежелание политик объяснил тем, что опасается «эскалации конфликта на Украине». Якобы в прошлом боевые действия в стране усиливались из-за телефонных разговоров Путина с с бывшим канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Так что если это результат таких телефонных звонков, я бы долгое время воздерживался от них», — заявил Мерц.

Ранее 5-tv.ru писал, что работой Мерца на посту канцлера довольны менее четверти немцев.

Результаты опроса показали, что только 23% немцев положительно оценивают работу Мерца. В то же время 49% опрошенных выразили свое недовольство его деятельностью. Оставшиеся 28% не смогли определиться со своей позицией.

Деятельность нового «красно-черного» правительства, в состав которого входят Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, а также Социал-демократическая партия Германии, получила поддержку 29% жителей страны.

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