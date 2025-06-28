«Природу не обманешь»: Юрий Лоза о состоянии Киркорова

Поп-король получил ожог на своем концерте в Санкт-Петербурге 25 апреля.

Состояние народного артиста РФ Филиппа Киркорова ухудшилось из-за хирургического вмешательства. Такое мнение высказал певец Юрий Лоза в интервью изданию «Телепрограмма».

«Он же афишировал то, что с собой что-то делал. Что-то убирал, добавлял, ложился под нож. Не бывает идеальных железных организмов, которые бы переносили вмешательства без реакции. Понимаете, природу не обманешь. Если она создала организм с определенным количеством ингредиентов, клеток, то убирать их не стоит», — поделился он.

По словам Лозы, не только знаменитостям, но и людям в принципе стоит перестать прибегать к помощи хирургов. Артист посоветовал для поддержания тела в форме сократить количество употребляемой пищи и начать заниматься в зале.

Филипп Бедросович получил ожог на своем концерте в Санкт-Петербурге 25 апреля. Во время исполнения одно из композиций на нем загорелась крутка из-за пиротехники. Через пару недель он был госпитализирован в больницу. Затем появилась информация о диагнозах артиста — у него обнаружили ожог второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филипп Киркоров вышел в свет с недолеченным ожогом. Он выступил на свадьбе в Узбекистане.