Певец AKMAL’ пожелал выпускникам запомнить «Алые Паруса» надолго

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 192 0

Артист выступил с символичной песней «Мир нам завидовал».

Певец AKMAL’ пожелал выпускникам запомнить «Алые Паруса» надолго

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2025

Певец Akmal' пожелал выпускникам запомнить «Алые Паруса — 2025» надолго. Его выступление открыла зажигательная песня «Весь мир нам завидовал», которая стала не просто музыкальным фоном, а символом предстоящих побед и свершений юного поколения.

Звучание живого исполнения украсили множество бумажных корабликов, плавно рассекающих воздух, как будто отсылающих слушателей в мир мечты и надежд. Синхронистки дополнительно придавали шоу особую магию, выполняя спортивные движения движения в такт с ритмом музыки и создавая картину настоящего праздника в каждом жесте.

Название песни стало своеобразным манифестом, чтобы вдохновить выпускников на амбициозные достижения и прорывы. Вместе с Akmal' они не просто наслаждались моментом, но и запускали свои мечты ввысь, обещая не забывать о том, что для них впереди целый мир возможностей и будоражащих перспектив. Шоу «Алые Паруса — 2025» стало не только ярким событием, но и символом бескрайних горизонтов, ждущих своих новых капитанов.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что выпускники Венесуэлы прибыли на «Алые паруса».

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