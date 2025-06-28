Выпускники на «Алых парусах» ждут всегда актуальных Иванушек International
Ребята признались, что слушают эту группу с самого детства.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
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Зрители на «Алых парусах» ждут выступление актуальной во все времена группы Иванушки International. Об этом выпускники Мария Деева и Георгий Демидов рассказали корреспонденту 5-tv.ru.
«Иванушки International, потому что с детства слушала этих замечательных ребят. Я надеюсь, что они уже скоро будут, и мы споем их самую легендарную песню «Тополиный пух», — призналась Мария.
Молодой человек поддержал одноклассницу, подчеркнув, что они часто слушали композиции этого коллектива на переменах между уроками.
Ребята заметили, что за более чем 30 лет существования группы, песни не потеряли свою актуальность. Часто Иванушек International можно услышать на школьных дискотеках и сегодня.
Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что синхронистки поразили выступлением под песню «5Утра» в бассейне на «Алых парусах».
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