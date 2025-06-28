Синхронистки поразили выступлением под песню «5Утра» в бассейне на «Алых парусах»

Синхронистки поразили выступлением в организованном бассейне, ставшем частью сцены на Дворцовой площади. Они появились перед выпускниками под песню группы «5Утра» в блоке Надежда на «Алых парусах».

Шоу спортсменок проходило под композицию «На личном». Трек молодого дуэта рассказывает о романтике школьных лет и отлично подходит празднику выпускников в самом чувственном городе страны. Синхронистки привлекли внимание своим отлаженным выступлением. Девушки смотрелись гармонично на фоне ярких футажей и белой ночи Петербурга.

Праздник «Алые паруса» возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году мероприятие отмечает юбилей — 20 лет со дня возвращения. В 2025 году ключевой темой праздника стала победа в широком смысле этого слова. В том числе в главном выпускном страны найдет отражение юбилей 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал старт празднику «Алых парусов».