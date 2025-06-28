«Активное сотрудничество»: министр культуры РФ прибыла с рабочим визитом в КНДР

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 55 0

Министр культуры РФ Ольга Любимова прибыла с визитом в КНДР

«Активное сотрудничество»: министр культуры РФ прибыла с рабочим визитом в КНДР

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Сейчас между странами реализуется целый ряд знаковых двусторонних проектов.

Министр культуры РФ Ольга Любимова прибыла с рабочим визитом в КНДР. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Активное сотрудничество в сфере культуры демонстрирует высокие дружеские отношения, сложившиеся между нашими странами на основе взаимного уважения и солидарности, тесных исторических связей. Уверена, впереди нас ждет еще множество незабываемых проектов», — рассказала министр.

К тому же, по ее словам, сейчас между странами реализуется целый ряд знаковых двусторонних проектов.

Также Любимова отметила, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном в сфере культуры достигло небывалых высот. В прошлом году в КНДР выступила труппа Приморской сцены Мариинского театра. Совсем скоро в Пхеньяне состоится концерт и серия лекций. В КНДР уже прибыла творческая делегация из 125 человек, включающая артистов Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого и Московского государственного академического театра танца «Гжель».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие профессии в сфере культуры, по мнению Ольги Любимовой, самые востребованные.

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