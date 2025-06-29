Под музыку Вадима Самойлова выпускники танцевали задолго до «Алых парусов»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 197 0

Основатель группы «Агата Кристи» рассказал про собственный праздник в честь окончания школы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2025

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал, что выпускники танцевали под его музыку задолго до «Алых парусов». Об организации и ностальгической атмосфере праздника артист поделился в беседе с 5-tv.ru.

«Скромный у меня был выпускной в городе Асбесте. Я на нем уже тогда играл в школьном ансамбле. Под меня танцевали пары», — поделился Самойлов.

Он также выразил эмоции от происходящего на Дворцовой площади. Артисту понравилось, что мероприятие зарядило его молодой энергией.

«Раньше наблюдал со стороны. Сегодня выступаю. Праздник большой. Дети выпустились в новую жизнь — это круто. Энергия молодости. Они даже еще как дети визжат. Праздник традиционный, уже много лет проходит. Это крупное мероприятие организовано превосходно», — отметил он.

Напоследок Самойлов пожелал найти выпускникам уверенной дороги в жизни и не потерять себя в поиске собственного пути. 

«Желаю найти себя, включать интуицию, не быть ленивыми, доверять себе и найти цель и ценность своего самовыражения», — сказал музыкант.

Такие важные слова Вадим Самойлов сказал не зря, ведь он выступит на «Алых парусах» со своей группой «Агатой Кристи» в блоке Мудрость.

Праздник «Алые паруса» возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году мероприятие отмечает юбилей — 20 лет со дня возвращения. В 2025 году ключевой темой праздника стала победа в широком смысле этого слова. В том числе в главном выпускном страны найдет отражение юбилей 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что танцовщицы в кокошниках и на метлах зажгли во время песни «Плывет веночек». 

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