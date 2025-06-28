Танцовщицы в кокошниках и на метлах зажгли во время песни «Плывет веночек»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 250 0

Надежде Кадышевой удалось по-настоящему удивить выпускников на «Алых парусах».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2025

Танцовщицы в кокошниках и на метлах зажгли во время песни «Плывет веночек» народной артистки РФ Надежды Кадышевой на празднике выпускников «Алые паруса — 2025» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Надежда Кадышева обрела немыслимую популярность в последние месяцы благодаря соцсетям. Теперь ее песни знает почти каждый подросток. Во время выступления на «Алых парусах» молодая публика во весь голос напевала такие хиты, как «Плывет веночек», «Виновата ли я», «Широка река». Таким образом, певице удалось объединить несколько поколений и дать чувство единства.

Более того, именно эта артистка является хедлайнером всего шоу на Дворцовой в этом году по мнению выпускников.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал, открывшая «Алые паруса» группа «5Утра» напомнила выпускникам о первой любви. Открывающие шоу песни направлены на то, чтобы всколыхнуть в зрителях чувство надежды. Именно этому посвящен первый блок концертной программы, каждая часть которой наполнена глубокими и важными смыслами.

Тема:
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