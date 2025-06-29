«Когда горят глаза»: BEARWOLF хочет переехать в Петербург для написания песен

Атмосфера «Алых парусов» настолько вдохновила певицу, что она сделала неожиданное признание.

Певица BEARWOLF (настоящее имя — Валерия Василевская) хочет переехать в Санкт-Петербург, чтобы порадовать поклонников новыми песнями. Атмосфера «Алых парусов» настолько вдохновила певицу, что она сделала неожиданное признание в беседе с 5-tv.ru.

«Очень люблю Питер. Вдохновляюсь им. Мне кажется, я хочу переехать сюда, пожить здесь, написать пару песен», — поделилась артистка.

Певица выступила в блоке Воля и Дух. Ее песни лучше любых других отобразили силу характера, которая помогает справляться с препятствиями на жизненном пути. Поэтому Валерия сделала наставления выпускникам, чтобы они не упускали из виду свои цели и достигали их.

«Хочу выпускникам пожелать зажечься своей целью, чтобы у вас горели на нее глаза. Когда горят глаза, невозможное становится возможно», — сделала мудрое напутствие BEARWOLF.

Певица также поблагодарила организаторов «Алых парусов» за масштабный праздник. Для Валерии выступить на этом мероприятии было огромной честью.

«Спасибо „Алым парусам“ за такую возможность выступить на Дворцовой площади», — выразила благодарность BEARWOLF.

Праздник «Алые паруса» возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году мероприятие отмечает юбилей — 20 лет со дня возвращения. В 2025 ключевой темой праздника стала победа в широком смысле этого слова. В том числе в главном выпускном страны найдет отражение юбилей 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что под музыку Вадима Самойлова выпускники танцевали задолго до «Алых парусов».