Праздник «Алые паруса» завершился в Петербурге исполнением двух гимнов

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 52 0

«Гимн Великому городу» в этом году исполнил итальянский пианист Лоренцо Баньяти.

Праздник «Алые паруса» завершился в Петербурге исполнением двух гимнов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2025

В Северной столице под звуки салюта зрители и участники шоу спели гимны России и Санкт-Петербурга. На такой прекрасной ноте завершился праздник выпускников «Алые паруса — 2025».

Тысячи людей пели в унисон, пока по Неве величественно проходил бриг «Россия». На фоне этого живописного вида гремели салюты, окрасив небо Петербурга на несколько минут яркими красками. Выпускники точно запомнят этот вечер надолго. Помимо гостей и жителей города, гимн пели также участники спецоперации, которые в данный момент находятся на передовой. 

«Гимн Великому городу» в этом году исполнил итальянский пианист Лоренцо Баньяти, которому удалось придать незабываемое звучание мелодии. 

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал, что на «Алых парусах» в Петербурге показали фрагмент праздника выпускников в Мариуполе. Уже четвертый год в городе-побратиме Северной столицы частичка главного шоу страны радует своими масштабами.

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