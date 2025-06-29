Праздник «Алые паруса» завершился в Петербурге исполнением двух гимнов

В Северной столице под звуки салюта зрители и участники шоу спели гимны России и Санкт-Петербурга. На такой прекрасной ноте завершился праздник выпускников «Алые паруса — 2025».

Тысячи людей пели в унисон, пока по Неве величественно проходил бриг «Россия». На фоне этого живописного вида гремели салюты, окрасив небо Петербурга на несколько минут яркими красками. Выпускники точно запомнят этот вечер надолго. Помимо гостей и жителей города, гимн пели также участники спецоперации, которые в данный момент находятся на передовой.

«Гимн Великому городу» в этом году исполнил итальянский пианист Лоренцо Баньяти, которому удалось придать незабываемое звучание мелодии.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал, что на «Алых парусах» в Петербурге показали фрагмент праздника выпускников в Мариуполе. Уже четвертый год в городе-побратиме Северной столицы частичка главного шоу страны радует своими масштабами.