На «Алых парусах» в Петербурге показали фрагмент праздника выпускников в Мариуполе

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Уже четвертый год в городе-побратиме Северной столицы частичка главного шоу страны радует своими масштабами.

На «Алых парусах» в Петербурге показали фрагмент праздника выпускников в Мариуполе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Алые паруса 2025

Во время прямой трансляции главного праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге показали фрагмент прошедшего в Мариуполе торжества.

В Мариуполе праздник состоялся 21 июня, в мероприятии приняли участие почти 200 человек. Он был организован при поддержке Акционерного Банка «РОССИЯ», Пятого канала, Правительства Петербурга и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса.

По традиции «Алые паруса» начались с концерта на городском пирсе. Ведущие «Алых парусов» — актриса театра и кино Лянка Грыу и стендап-комик Кирилл Мочалов.

Впервые у праздника — свои хэдлайнеры. Группа «Инь-ян» — подарок выпускникам. Для выпускников организовали световое шоу. В этом году организаторы привезли больше оборудования. Шоу сделали еще ярче, громче и впечатляюще.

Главным событием вечера выпускников в Мариуполе стал проход перед участниками праздника яхты «Ассоль» по Азовскому морю под алыми парусами.

Сотрудники полиции и Росгвардии следили за порядком на празднике.

Впервые выпускной «Алые паруса» прошел в Мариуполе в 2022 году, тогда же он стал городом-побратимом с Петербургом, где традиционно проходит главный выпускной страны.

В этом году праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге проходит в ночь на 29 июня на Дворцовой площади. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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Алые паруса 2025
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