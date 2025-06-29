Росавиация заявила об ограничении работы пяти аэропортов

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 18 0

Росавиация: ограничена работа пяти аэропортов

Росавиация заявила об ограничении работы пяти аэропортов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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В их числе воздушные гавани Волгограда, Пензы и Саратова.

В целях безопасности ограничена работа пяти аэропортов России. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Волгограда (код ИКАО: URWW), Пензы (UWPP); Саранска (UWPS), Саратова (Гагарин; UWSG) и Элисты (URWI)», — отмечается в сообщении.

По словам Кореняко, аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы. Сотрудники воздушных гаваней и экипажи самолетов принимают все необходимые меры для безопасности полетов. Представитель ведомства отметил, что это является главным приоритетом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российским авиакомпаниям разрешено совершать полеты в Израиль в дневное время.

В Росавиации для авиакомпаний было введено ограничение на выполнение полетов в Иран и из Ирана. Также запрещено пересекать воздушное пространство этой страны. Кроме того, под запрет попали маршруты над Иорданией и Ираком. Авиакомпаниям рекомендуется искать альтернативные пути следования.

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