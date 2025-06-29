Школьник из Приморья перевел мошенникам более 800 тысяч рублей своей бабушки

Мальчику предложили купить игровую валюту.

В Приморском крае десятилетний мальчик перевел мошенникам более 800 тысяч рублей из сбережений своей бабушки. Злоумышленники предложили школьнику купить игровую валюту. Инцидент произошел в городе Уссурийске. Об этом сообщило Управление МВД РФ по региону.

«В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску с заявлением о краже денежных средств с банковской карты обратилась 66-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала о том, что ее десятилетний внук играл в популярную онлайн-игру, когда с ним связался через мессенджер неизвестный под видом игрока с предложением приобрести игровую валюту», — сообщает ведомство.

Для совершения «покупки» школьник должен был отправить на телефон взрослых ссылки от незнакомцев. Мальчик взял телефон бабушки и сам перешел по ссылкам, после чего на счет мошенников было совершено несколько переводов.

Полиция сообщает, что подобные факты обмана детей и подростков не единичны. Мошенники пользуются доверчивостью детей.

УМВД по региону подчеркнуло, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что телефонные мошенники обманули 68-летнюю жительницу Хабаровска больше чем на пять миллионов рублей.