Видео с места трагедии в Ярославской области: при пожаре погибли 13 человек

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 114 0

Спасателям уже удалось локализовать возгорание.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Взрыв на предприятии в Ярославской области

В результате пожара на предприятии по производству пиротехники в Ярославской области погибли 13 человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Всего на предприятии находились 15 человек», — уточнил собеседник агентства.

Возгорание произошло в населенном пункте Кубрино Переславль-Залесского муниципального округа на улице Парковой, дом 1. Огонь распространился сразу на два строения, расположенных на территории производства петард.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, для ликвидации пожара привлечены более 100 специалистов и 40 единиц техники. Спасателям уже удалось локализовать пламя.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре в частном доме в Алейске Алтайского края. Возгорание произошло в ночь на 28 сентября на улице Юности. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела хозяйки дома и троих ее детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи устанавливают причины возгорания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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