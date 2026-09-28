Видео с места трагедии в Ярославской области: при пожаре погибли 13 человек

В результате пожара на предприятии по производству пиротехники в Ярославской области погибли 13 человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Всего на предприятии находились 15 человек», — уточнил собеседник агентства.

Возгорание произошло в населенном пункте Кубрино Переславль-Залесского муниципального округа на улице Парковой, дом 1. Огонь распространился сразу на два строения, расположенных на территории производства петард.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, для ликвидации пожара привлечены более 100 специалистов и 40 единиц техники. Спасателям уже удалось локализовать пламя.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре в частном доме в Алейске Алтайского края. Возгорание произошло в ночь на 28 сентября на улице Юности. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела хозяйки дома и троих ее детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи устанавливают причины возгорания.

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