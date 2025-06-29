«Он стал другим»: жена Natan решила дать ему еще один шанс после измены

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

Жена рэпера Natan решила вернуться к мужу после его измены

Жена Натана дала рэперу еще один шанс

Фото: Instagram*/Anastacia Shvetsova

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Анастасия Швецова считает, что рэпер научился нести ответственность за поступки и свою семью.

Жена рэпера Натана Мирова, более известного как Natan, Анастасия Швецова, дала мужу второй шанс и простила его измены. После ярких романов артиста на одном из шоу многие ожидали, что их брак распадется. Натан открыто флиртовал с участницами, намекал на близость, днем предлагал «дружить семьями», а ночью говорил о большем.

На тот момент Анастасия не делала громких заявлений. Позже она призналась, что измены в их семье были и раньше. Именно поэтому перед отъездом мужа на съемки программы она решила временно дистанцироваться. Однако увиденное на экране оказалось сильнее ожиданий.

«Я видела все, что происходило там, и это было больно. Скандал на шоу стал испытанием для всей нашей семьи и близких», — рассказала Анастасия в соцсетях.

В течение всего времени после скандала она делилась с подписчиками своими переживаниями. Сегодня женщина сообщила, что решила дать Натану еще один шанс.

«После всего, что произошло, я решила дать себе пространство. Конечно, я даже и не думала возвращаться в те отношения, которые приносили столько боли. Но со временем начала замечать, как он меняется. Сначала я думала, что это временно, но проходил месяц за месяцем, а он не сдавался», — поделилась Анастасия.

По ее словам, рэпер каждое утро приезжал, чтобы отвезти детей в школу. Проводил с ними выходные, помогал с уроками.

В это время Анастасия, по собственному признанию, смогла сосредоточиться на себе, работе и здоровье. Со временем супруги возобновили общение — сначала ради детей, потом из-за вернувшихся чувств.

«Спустя какое-то время я поняла, что снова вижу в нем мужчину, который может нести ответственность за свою семью. Любовь — это не про идеальность, а про выбор, который мы делаем каждый день. Это про труд, про веру», — подчеркнула Анастасия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга рэпера Natan пыталась стать идеальной мамой через контроль.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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