Погребняк попала в больницу в Турции: «Сильно заболела»
Погребняк попала в больницу в Турции
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Отпуск модели омрачился непредвиденными обстоятельствами.
Модель Мария Погребняк отправилась с сыновьями в Турцию, но отдых омрачился болезнью. Блогер, известная своей активностью в социальных сетях, внезапно перестала публиковать новые фотографии, что вызвало беспокойство у ее подписчиков.
Однако вскоре она вышла на связь и объяснила, что заболела в первый же день после приезда в Турцию.
«По приезде в Турцию сильно заболела. Вчера была в госпитале. Мне прописали антибиотики. Поэтому я ничего не снимаю, не выкладываю, как-то так», — объяснила она.
Спустя некоторое время Погребняк заявила, что чувствует себя намного лучше и нашла в себе силы поделиться несколькими фотографиями с детьми.
«У меня не ротавирус, но очень много детей здесь болеют ротавирусом. Поэтому я своим категорически запрещаю плавать в бассейне», — отметила блогер.
В январе Погребняк слегла с отравлением во время отпуска на Маврикии. Блогер отметила, что избежать больничных стен ей помогли лекарства, которые она взяла с собой.
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