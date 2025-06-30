Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» нанес удар с дистанции более 20 километров.

Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожил артиллерийские орудия ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив координаты целей, выявленных при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов, расчет орудия «Гиацинт-Б» выполнил наводку по полученным координатам и огнем 152-мм снарядов поразил район размещения личного состава и огневых средств ВСУ на дистанции более 20 км.

Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить технику и пункт размещения личного состава противника минимальным количеством выстрелов. После выполнения боевой задачи военнослужащие замаскировали орудие и убыли в укрытия.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.