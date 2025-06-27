Трамп допустил нанесение новых ударов по Ирану в случае обогащения урана

США будут готовы вновь применить военную силу против Ирана, если выяснится, что он сохранил возможности обогащать уран. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Конечно, без вопросов, абсолютно», — заявил американский лидер в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста.

Помимо этого, Трамп заявил, что не верит в наличие у Ирана секретных ядерных объектов и не беспокоится по этому поводу. Глава США уверен, что Тегеран сейчас сосредоточен на восстановлении страны после ударов со стороны Вашингтона.

Ранее сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости уволить с телеканала CNN журналистку Наташу Бертран, поскольку она сообщила о том, что американские войска якобы не осуществили поставленные цели во время нанесения ударов по Ирану. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, до этого Бертран уже распространяла недействительную информацию в ходе расследования «Laptop from Hell» о деятельности Хантера — сына экс-президента США Джо Байдена. Трамп подчеркнул, что сейчас сотрудница прессы «выставила в плохом свете» пилотов американской армии, которые в реальности с успехом выполнили поставленную задачу.