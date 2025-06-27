Трамп допустил нанесение новых ударов по Ирану в случае обогащения урана

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

Американские ВВС атаковали ядерные объекты Тегерана 22 июня.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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США будут готовы вновь применить военную силу против Ирана, если выяснится, что он сохранил возможности обогащать уран. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Конечно, без вопросов, абсолютно», — заявил американский лидер в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста.

Помимо этого, Трамп заявил, что не верит в наличие у Ирана секретных ядерных объектов и не беспокоится по этому поводу. Глава США уверен, что Тегеран сейчас сосредоточен на восстановлении страны после ударов со стороны Вашингтона.

Ранее  сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости уволить с телеканала CNN журналистку Наташу Бертран, поскольку она сообщила о том, что американские войска якобы не осуществили поставленные цели во время нанесения ударов по Ирану. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, до этого Бертран уже распространяла недействительную информацию в ходе расследования «Laptop from Hell» о деятельности Хантера — сына экс-президента США Джо Байдена. Трамп подчеркнул, что сейчас сотрудница прессы «выставила в плохом свете» пилотов американской армии, которые в реальности с успехом выполнили поставленную задачу.

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