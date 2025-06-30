Мужчину зарезали на детской площадке на Профсоюзной улице в Москве

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 485 0

Преступник нанес не менее четырех ударов ножом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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На юго-западе Москвы обнаружили тело мужчины на детской площадке. По предварительным данным он умер от ножевых ранений. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией.

Известно, что инцидент случился в одном из скверов на Профсоюзной улице столицы. Пока тело убитого остается на месте происшествия, оно накрыто полиэтиленом.

По имеющимся данным, на теле мужчины обнаружено не менее четырех ударов ножом.

Столичная полиция ищет злоумышленника, который, вероятно, скрылся с места преступления. Он объявлен в розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина по неосторожности застрелил своего зятя в ходе незаконной охоты на Камчатке. В ходе расследования было установлено, что в какой-то момент обвиняемый заметил утку. Однако он не убедился в отсутствии людей на линии огня. Мужчина произвел один выстрел, в результате которого был смертельно ранен его зять.

Согласно информации от правоохранительных органов, следствие собрало все необходимые доказательства, и дело было передано в прокуратуру.

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