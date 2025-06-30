Российские туристы двое суток не могут улететь в Хургаду

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Рейсы в Хургаду из Домодедово задерживают вторые сутки подряд

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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По предварительным данным, причиной задержки стала поломка самолета.

В неприятной ситуации оказались сотни россиян, собиравшихся отдохнуть в Египте. Они уже вторые сутки не могут вылететь в Хургаду.

Кому-то пришлось оставаться в здании аэропорта Домодедово, располагаясь прямо на полу, с детьми. Некоторым авиакомпания EgyptAir предоставила номера в гостинице. Но вот только условия там оставляют желать лучшего из-за антисанитарии.

По предварительным данным, причиной задержки стала поломка самолета.

«Они сказали, что мы находимся в карантинной зоне, доступа у них туда нет, к вам сюда никто не придет. Ближайший вылет ожидается завтра, то есть, сегодня в девять вечера, но это не точно», — рассказала пострадавшая Олеся Архангельская.

Люди сейчас продолжают находиться в полной неопределенности. Появилась информация, что вылет задержат еще на сутки.

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Российские туристы двое суток не могут улететь в Хургаду

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