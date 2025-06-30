Беспорядки в Белграде: протестующие грозятся заблокировать дороги по всей стране

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Оппозиция в Сербии угрожает заблокировать ключевые дороги страны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Петров; 5-tv.ru

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Ранее они штурмовали резиденцию главы республики в Белграде.

В Сербии этим вечером ждут новой волны студенческих протестов. Сторонники оппозиции анонсировали тотальную блокировку всех ключевых дорог в стране. И обещают продолжать ее вплоть до проведения досрочных парламентских выборов. Демонстрация должна затронуть почти двадцать городов, включая сербскую столицу.

Минувшей ночью в Белграде протестующие уже возвели баррикады на главных улицах.

«Это мост Газелла — центральная транспортная артерия, которая соединяет две половины сербской столицы. Сегодня вечером здесь появились баррикады, которые полностью заблокировали мост и все его развязки. К полуночи только в Белграде были возведены свыше 30 баррикад на самых разных улицах. Протестующие рассредоточены по всем районам города», — рассказал корреспондент «Известий» Сергей Петров.

Полицейские уже разблокировали улицы и восстановили движение транспорта. Беспорядки продолжаются третий день.

Накануне в Белграде сторонники оппозиции едва не взяли штурмом резиденцию главы республики.

Советник президента Сербии назвал протестующих экстремистами, которые хотят спровоцировать насилие в стране. А глава МВД заявил, что митинги организованы по заранее подготовленному сценарию.

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