Лавров: ситуация в Сербии должна быть урегулирована без стороннего вмешательства

Эфирная новость 10 0

Глава российского МИД прокомментировал протесты, которые проходят в стране.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи СМИД ОДКБ заявил: Россия надеется, что протесты в Сербии удастся урегулировать на основе конституции. Без вмешательства внешних игроков.

«Мы очень надеемся, что западные страны, которые, как обычно, всегда пытаются воспользоваться теми или иными внутренними событиями в различных странах для того, чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам других партнеров соответствующей страны, что они не будут в этот раз заниматься своими „цветными революциями“», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также Лавров выразил обеспокоенность нападками на каноническую Армянскую апостольскую церковь. Он подчеркнул, что этот внутренний конфликт должен разрешиться как можно скорее, и члены ОДКБ в этом заинтересованы.

 

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.47
0.26 92.28
0.62
Повезет Близнецам, Весам и Водолеям: гороскоп на июль 2025 года для всех...

Последние новости

14:06
Лавров: ситуация в Сербии должна быть урегулирована без стороннего вмешательства
13:50
Хирург назвал главные сигналы приближения инсульта
13:34
Охота за выгодой: раскрыты секреты удачных покупок на фуд-рынках
13:18
В Москве на улице Плеханова прогремел взрыв
13:11
Сумма выше крыши: когда можно оспорить повышение арендной платы за квартиру
12:54
В московских клиниках установят 120 новых аппаратов для обследований

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025