Лавров: ситуация в Сербии должна быть урегулирована без стороннего вмешательства
Глава российского МИД прокомментировал протесты, которые проходят в стране.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи СМИД ОДКБ заявил: Россия надеется, что протесты в Сербии удастся урегулировать на основе конституции. Без вмешательства внешних игроков.
«Мы очень надеемся, что западные страны, которые, как обычно, всегда пытаются воспользоваться теми или иными внутренними событиями в различных странах для того, чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам других партнеров соответствующей страны, что они не будут в этот раз заниматься своими „цветными революциями“», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Также Лавров выразил обеспокоенность нападками на каноническую Армянскую апостольскую церковь. Он подчеркнул, что этот внутренний конфликт должен разрешиться как можно скорее, и члены ОДКБ в этом заинтересованы.
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