Владелец косметологической клиники пытался задавить на авто корреспондента МИЦ «Известия»

Экономия на косметологических процедурах может привести к дорогим последствиям. В этом убедилась пациентка одной из столичных клиник.

Часть препаратов использовалась не по назначению. На место отправилась наша съемочная группа. В итоге сотрудники клиники набросились на нашу коллегу с кулаками. Чем все закончилось — покажет корреспондент МИЦ «Известия» Алена Пономарева.

«На этих кадрах — итог нашего журналистского расследования. Вместо внятных объяснений сотрудники клиники идут в атаку. Кричат и обвиняют нас в краже, как будто это поможет скрыть следы серьезных нарушений. О них нам стало известно от популярного блогера Елены Пулевой. Она пришла в салон, чтобы удалить из своих губ филлер — гель, который вводят под кожу, чтобы увеличить объем. Для безопасного извлечения требуется специальное средство — фермент гиалуронидаза. Он официально зарегистрирован, как лекарственный препарат. Но в клинике ей предложили воспользоваться другим средством под названием „Липорейс“. По факту — обычной сывороткой для лица. У которой даже на упаковке написано — только для наружного применения», — рассказывает корреспондент.

Такой препарат сотрудница клиники собиралась ввести пациентке прямо в губы. Елена отказалась. Она прекрасно знает, что это — не лекарство. «Липорейс» можно купить даже на маркетплейсах за 600 рублей. Но последствия могут быть куда дороже.

«Ни в коем случае инвазивно его не вводят. Я зафиксировала препарат, значит, и решила вызвать полицию», — поделилась пациентка Елена Пулева.

Обнаружив одно нарушение, специалисты обратили внимание и на другие странности в этой клинике. Например, подозрительно низкую стоимость на коррекцию фигуры специальным аппаратом. В нем 50 силиконовых роллеров, которые вращаются и делают массаж. У фирмы — единственный дистрибьютор в России, но оказалось, что он не знает, откуда взялся инструмент в этом салоне.

«Клиника не является нашим клиентом. Это не наш аппарат. Это оборот незарегистрированных медицинских изделий. Поскольку это непроверенное воздействие, возможны те же самые онкологические женские заболевания», — отметила дистрибьютор Эндосфера Терапии по России и СНГ Ольга Степанова.

Мы отправились в клинику, чтобы узнать, откуда они взяли аппарат, если производитель им его не поставлял. Но встретили активное сопротивление.

«Персонал клиники явно готовился к проверке. Успел убрать с глаз и подозрительное оборудование, и сомнительные препараты. Но нам все равно удалось найти просроченные косметические средства на складе. Вопросы вызвало и соблюдение санитарных норм. В кабинетах хаотично валяются грязные перчатки, на полу и оборудовании пятна крови. Сотрудники пытались оправдываться. Утверждали, что этот кабинет — не их зона ответственности», — рассказывает корреспондент.

Обман почти удался. Выдала врач, которую мы застали в кабинете.

Мы отправились в клинику, чтобы узнать — откуда они взяли аппарат. Если производитель им его не поставлял. Но встретили активное сопротивление.

Как нам удалось выяснить позже, уборщица оказалась многогранной личностью. Вероятно, не только моет полы, но и занимается продвижением в интернете сомнительными способами. По крайней мере, нам удалось найти ее отзыв под видом «довольной клиентки».

«С кого работники заведения берут пример стало понятно, когда приехал владелец клиники — Федор Емцов. Он силой вытолкал нас из помещения. Не дал забрать даже оборудование и личные вещи», — продолжает корреспондент.

Забирать свое имущество нам пришлось только с помощью сотрудников полиции. И хозяина салона это расстроило настолько, что он едва не переехал съемочную группу на своем автомобиле.

Итогом стало административное дело о нарушении правил дорожного движения. Что касается тех подозрительных совпадений, которые мы обнаружили в клинике — вполне возможно, что они станут поводом, как минимум для доследственной проверки.



